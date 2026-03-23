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Implenia Aktie

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WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Implenia-Investment im Blick 23.03.2026 10:04:34

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Implenia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Implenia-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Implenia-Anteile letztlich bei 42,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investierten, hätten nun 238,095 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 64,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 452,38 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 54,52 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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