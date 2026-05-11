Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Rentable Implenia-Investition?
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Implenia-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Implenia-Papier bei 53,67 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Implenia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,863 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 64,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,75 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,75 Prozent.
Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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