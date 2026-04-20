Implenia Aktie

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WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Implenia-Anlage 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Implenia-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Implenia-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 43,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Implenia-Aktie investierten, hätten nun 2,288 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 66,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,86 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,86 Prozent angezogen.

Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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