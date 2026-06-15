Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Implenia-Anlage im Blick 15.06.2026 10:04:36

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Implenia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 51,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 194,932 Implenia-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 68,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 294,35 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 13 294,35 CHF entspricht einer Performance von +32,94 Prozent.

Implenia wurde am Markt mit 1,24 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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