SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Implenia-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Implenia-Papier statt. Der Schlusskurs des Implenia-Papiers betrug an diesem Tag 51,75 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 193,237 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 850,24 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Papiers am 10.04.2026 auf 66,50 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 12 850,24 CHF entspricht einer Performance von +28,50 Prozent.

Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at