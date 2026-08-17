Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Lukrative Implenia-Investition?
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17.08.2026 10:04:12
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 3 Jahren verdient
Am 17.08.2023 wurden Implenia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,45 CHF. Bei einem Implenia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 282,087 Implenia-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 64,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 138,22 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,38 Prozent angezogen.
Insgesamt war Implenia zuletzt 1,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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