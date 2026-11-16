SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Implenia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,36 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hat, hat nun 4,912 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 361,98 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 13.11.2026 auf 73,70 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 261,98 Prozent.

Jüngst verzeichnete Implenia eine Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at