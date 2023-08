SPI-Titel Ina Invest-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ina Invest bedeutet

Bei einem frühen Investment in Ina Invest-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ina Invest-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Ina Invest-Aktie investiert hat, hat nun 5,076 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2023 auf 17,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,56 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 12,44 Prozent.

Der Börsenwert von Ina Invest belief sich jüngst auf 168,06 Mio. CHF. Das Ina Invest-IPO fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Die Ina Invest-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at