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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Dividendenzahlung 23.04.2026 10:02:30

SPI-Titel INFICON-Aktie: INFICON senkt Dividende

SPI-Titel INFICON-Aktie: INFICON senkt Dividende

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt INFICON Anlegern eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier INFICON am 22.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,00 CHF beschlossen. Damit wurde die INFICON-Dividende im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent verringert. Insgesamt wurde entschieden 48,31 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. So ermäßigte sich die INFICON- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,268 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der INFICON-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 124,60 CHF in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von INFICON, demnach wird die INFICON-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem INFICON-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die INFICON-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der INFICON-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,02 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,03 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von INFICON via SIX SX 49,04 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 51,46 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von INFICON

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,52 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,94 Prozent reduzieren.

Wichtigste Eckdaten von INFICON

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens INFICON beträgt aktuell 3,050 Mrd. CHF. INFICON verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,89. Der Umsatz von INFICON betrug in 2025 559,510 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2,92 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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