INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Lukrative INFICON-Investition?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der INFICON-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die INFICON-Aktie an diesem Tag 34,90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das INFICON-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,865 INFICON-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 173,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 496,28 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 396,28 Prozent.
Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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