SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in INFICON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.07.2021 wurde die INFICON-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug an diesem Tag 106,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,434 INFICON-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 1 530,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von INFICON belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at