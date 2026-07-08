INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Rentable INFICON-Anlage?
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.07.2021 wurde die INFICON-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug an diesem Tag 106,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,434 INFICON-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 1 530,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,02 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von INFICON belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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