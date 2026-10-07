INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Profitables INFICON-Investment? 07.10.2026 10:03:42

SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen INFICON-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das INFICON-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,93 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das INFICON-Papier investiert hätte, hätte er nun 278,358 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 55 226,17 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 06.10.2026 auf 198,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 452,26 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 4,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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