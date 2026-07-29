INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Lukrative INFICON-Investition? 29.07.2026 10:03:44

SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen INFICON-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die INFICON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren INFICON-Anteile 113,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,803 INFICON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 357,39 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 28.07.2026 auf 154,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 35,74 Prozent gleich.

INFICON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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