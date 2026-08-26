SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der INFICON-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 96,154 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 168,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 192,31 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,92 Prozent angezogen.

Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at