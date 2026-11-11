SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie Anlegern gebracht.

Das INFICON-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das INFICON-Papier an diesem Tag 101,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die INFICON-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,862 INFICON-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (156,40 CHF), wäre das Investment nun 1 542,41 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,24 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 3,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at