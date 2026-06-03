INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Performance im Blick
|
03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das INFICON-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen INFICON-Anteile letztlich bei 102,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 97,466 INFICON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen INFICON-Aktien wären am 02.06.2026 16 452,24 CHF wert, da der Schlussstand 168,80 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 64,52 Prozent.
Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INFICON HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.05.26
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.05.26
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|SIX-Handel SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
24.04.26
|Verluste in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)