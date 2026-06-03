SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das INFICON-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen INFICON-Anteile letztlich bei 102,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 97,466 INFICON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen INFICON-Aktien wären am 02.06.2026 16 452,24 CHF wert, da der Schlussstand 168,80 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 64,52 Prozent.

Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at