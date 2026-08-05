INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Performance im Blick
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem INFICON-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,744 INFICON-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 15 970,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 176,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59,71 Prozent.
Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 4,14 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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