SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.07.2016 wurde das INFICON-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 277,778 INFICON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen INFICON-Papiere wären am 14.07.2026 47 166,67 CHF wert, da der Schlussstand 169,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 371,67 Prozent angezogen.

Am Markt war INFICON jüngst 4,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at