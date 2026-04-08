SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades INFICON-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 91,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,096 INFICON-Papiere. Die gehaltenen INFICON-Anteile wären am 07.04.2026 114,25 CHF wert, da der Schlussstand 104,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,25 Prozent angezogen.

Am Markt war INFICON jüngst 2,58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at