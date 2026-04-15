INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender INFICON-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das INFICON-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,597 INFICON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 136,28 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 14.04.2026 auf 118,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 2,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INFICON HOLDING AG

mehr Nachrichten