SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das INFICON-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,597 INFICON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 136,28 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 14.04.2026 auf 118,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 2,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at