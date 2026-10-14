INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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INFICON-Investment 14.10.2026 10:05:04

SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der INFICON-Aktie statt. Der Schlusskurs der INFICON-Anteile betrug an diesem Tag 100,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in INFICON-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,998 INFICON-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (193,00 CHF), wäre die Investition nun 192,61 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 92,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von INFICON bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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