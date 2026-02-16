SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen INTERROLL-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das INTERROLL-Papier an diesem Tag bei 733,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,643 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 27 066,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 984,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 170,67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at