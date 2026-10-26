INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Lohnende INTERROLL-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 119,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,937 INTERROLL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 380,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 332,44 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,32 Prozent.

Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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