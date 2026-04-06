SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen INTERROLL-Einstiegs gewesen.

Am 06.04.2021 wurde das INTERROLL-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die INTERROLL-Aktie an diesem Tag 3 465,00 CHF wert. Bei einem INTERROLL-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,029 INTERROLL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 1 498,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,23 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,77 Prozent eingebüßt.

INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at