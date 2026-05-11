INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Performance im Blick 11.05.2026 10:04:47

SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INTERROLL-Aktie Anlegern gebracht.

Die INTERROLL-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 899,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,117 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 666,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18 521,40 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 85,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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