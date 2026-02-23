INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Rentable INTERROLL-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor einem Jahr verloren
Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2 255,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,044 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des INTERROLL-Papiers auf 2 000,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,31 Prozent.
Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
