INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable INTERROLL-Investition? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in INTERROLL eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2 255,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,044 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des INTERROLL-Papiers auf 2 000,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,31 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INTERROLL AG

mehr Nachrichten