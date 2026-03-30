INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|INTERROLL-Investmentbeispiel
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit INTERROLL-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das INTERROLL-Papier bei 3 235,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,091 INTERROLL-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 4 605,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 490,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 4 605,87 CHF entspricht einer negativen Performance von 53,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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