SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit INTERROLL-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das INTERROLL-Papier bei 3 235,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,091 INTERROLL-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 4 605,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 490,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 4 605,87 CHF entspricht einer negativen Performance von 53,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at