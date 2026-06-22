INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Investmentbeispiel 22.06.2026 10:04:20

SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.06.2023 wurden INTERROLL-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die INTERROLL-Aktie an diesem Tag bei 2 640,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, befänden sich nun 3,788 INTERROLL-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 380,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 227,27 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,73 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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