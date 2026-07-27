SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die INTERROLL-Aktie bei 4 020,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,249 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 302,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 323,88 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 67,61 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at