SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem INTERROLL-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des INTERROLL-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 848,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,541 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 733,77 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 12.06.2026 auf 1 356,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte INTERROLL einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at