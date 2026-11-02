INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Performance im Blick
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die INTERROLL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2 480,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,040 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,74 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 30.10.2026 auf 1 432,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,26 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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