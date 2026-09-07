INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Langfristige Performance
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine INTERROLL-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades INTERROLL-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die INTERROLL-Aktie 2 320,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,431 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 692,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 606,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,78 Prozent eingebüßt.
Am Markt war INTERROLL jüngst 1,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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