INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Frühe Investition
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das INTERROLL-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3 005,00 CHF. Bei einem INTERROLL-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,328 INTERROLL-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 963,39 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 06.03.2026 auf 1 792,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 40,37 Prozent.
INTERROLL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|1 976,00
|-0,70%
