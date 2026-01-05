SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in INTERROLL eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das INTERROLL-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug an diesem Tag 2 625,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,810 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 8 380,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 200,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,19 Prozent vermindert.

Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at