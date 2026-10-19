SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das INTERROLL-Papier bei 4 515,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,221 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1 432,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 317,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 68,28 Prozent vermindert.

Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at