INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lukratives INTERROLL-Investment?
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das INTERROLL-Papier bei 4 515,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,221 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1 432,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 317,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 68,28 Prozent vermindert.
Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
19.10.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu INTERROLL AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|1 524,00
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.