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INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Lukrative INTERROLL-Anlage? 23.03.2026 10:04:34

SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren INTERROLL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das INTERROLL-Papier bei 2 320,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,431 INTERROLL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 1 490,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,78 Prozent.

INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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