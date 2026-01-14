Intershop Aktie
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.01.2023 wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 122,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,817 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 161,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 131,86 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 131,86 CHF entspricht einer Performance von +31,86 Prozent.
Insgesamt war Intershop zuletzt 1,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
