Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Frühe Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.01.2025 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,00 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,125 Intershop-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 163,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 781,25 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gleich.
Insgesamt war Intershop zuletzt 1,50 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|178,00
|2,30%