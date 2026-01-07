SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Intershop-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.01.2025 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,00 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,125 Intershop-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 163,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 781,25 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gleich.

Insgesamt war Intershop zuletzt 1,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at