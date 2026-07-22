Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Investmentbeispiel
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 149,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,669 Intershop-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (178,00 CHF), wäre das Investment nun 119,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,14 Prozent.
Insgesamt war Intershop zuletzt 1,65 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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