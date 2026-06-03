Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Investment
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 122,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 81,699 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 177,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 509,80 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 509,80 CHF entspricht einer Performance von +45,10 Prozent.
Der Intershop-Wert an der Börse wurde auf 1,62 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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