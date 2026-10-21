Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Lukrativer Intershop-Einstieg?
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21.10.2026 10:03:28
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Intershop-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Intershop-Anteile 118,80 CHF wert. Bei einem Intershop-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,418 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 287,88 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 20.10.2026 auf 153,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,79 Prozent erhöht.
Intershop war somit zuletzt am Markt 1,40 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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