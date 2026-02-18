Intershop Aktie

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

Performance unter der Lupe 18.02.2026 10:04:02

SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Intershop-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Intershop-Papier an diesem Tag bei 118,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 84,746 Intershop-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 813,56 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 17.02.2026 auf 174,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,14 Prozent.

Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

