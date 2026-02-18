Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Performance unter der Lupe
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht
Intershop-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Intershop-Papier an diesem Tag bei 118,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 84,746 Intershop-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 813,56 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 17.02.2026 auf 174,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,14 Prozent.
Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|189,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.