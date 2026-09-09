Intershop Aktie

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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Intershop-Investment im Blick 09.09.2026 10:03:55

SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 09.09.2016 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intershop-Aktie an diesem Tag 100,20 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,980 Intershop-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,81 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,68 Prozent zugenommen.

Intershop wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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