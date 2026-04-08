Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Rentables Intershop-Investment?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.04.2023 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 123,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,810 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,85 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 07.04.2026 auf 166,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,85 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Intershop belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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