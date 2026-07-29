Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Langfristige Performance
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 119,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,361 Intershop-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 176,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 471,57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,16 Prozent.
Der Marktwert von Intershop betrug jüngst 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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