SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Intershop-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 0,818 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,91 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 22.09.2026 auf 161,20 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 131,91 CHF, was einer positiven Performance von 31,91 Prozent entspricht.

Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at