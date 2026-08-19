Intershop Aktie

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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Frühes Investment 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Intershop-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.08.2025 wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Intershop-Papier an diesem Tag bei 151,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 6,588 Intershop-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 072,46 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 18.08.2026 auf 162,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,25 Prozent.

Intershop wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,52 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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