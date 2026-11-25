Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Rentables Intershop-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Intershop-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 115,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,870 Intershop-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (163,60 CHF), wäre das Investment nun 142,26 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,26 Prozent angewachsen.
Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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