Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Investmentbeispiel
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 157,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 0,637 Intershop-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (151,40 CHF), wäre die Investition nun 96,43 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,57 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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