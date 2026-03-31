Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Lukratives Investis-Investment?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 117,50 CHF. Bei einem Investis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,851 Investis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,94 CHF, da sich der Wert einer Investis-Aktie am 30.03.2026 auf 151,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,94 Prozent.
Der Börsenwert von Investis belief sich zuletzt auf 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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